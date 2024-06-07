«Попугать и обнадежить»: зачем Макрон пообещал Украине истребители Mirage 2000-5

Фото, видео: www.globallookpress.com / George Panagakis; Личный архив Виктора Литовкина; 5-tv.ru

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Стоит ли киевскому режиму рассчитывать на такой щедрый «подарок» от Франции?

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна планирует передать Украине истребители Mirage 2000-5 до конца текущего года, а также начать подготовку украинских летчиков.

Однако военный эксперт Виктор Литовкин уверен, что французский лидер таким образом хочет запугать Россию.

«Заявление Макрона — это так, для риторики. Для того чтобы попугать Россию, чтобы обнадежить Украину, чтобы своих союзников порадовать, своих кураторов порадовать», — сказал эксперт в с 5-tv.ru.

Литовкин также объясняет, что недостаточно просто научить украинских летчиков летать на данных истребителях. Необходимо создать соответствующий аэродром, а также командирскую вышку.

«Нужны авиационные станции, которые будут видеть дальше, чем летчик. Должна быть технико-инструкционная часть. Такой мини-заводик, который будет готовить Mirage к вылету и готовить его после возвращения на аэродром», — добавляет специалист.

Кроме того, в стране должен быть завод по чистке авиационного керосина, а также по хранению ракет.

По предположениям Макрона, подготовка займет не много времени, около полугода. Однако процесс может и затянуться.

«Все зависит от подготовленности пилота. Одно дело — научить его взлетать и садиться на взлетно-посадочную полосу, другое дело — научить вести воздушный бой, в одиночку, в паре, в звене, применять оружие против воздушного и наземного противника. Тем более, что на „Миражах“ все обозначения французские и летчик, который будет летать на этом самолете, должен знать французский язык, военные обозначения. Это очень сложно», — поясняет Виктор Литовкин.

По словам эксперта, даже если Франция направит самолеты украинским боевикам — это никак не изменит ситуацию на поле боя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Италии призвали Макрона поехать на Украину для участия в конфликте.