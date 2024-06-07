Мощный удар из гаубицы «Мста-Б»! Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: www.globallookpress.com / Павел Лисицын; Миноборны РФ; 5-tv.ru

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Российские войска успешно громят противника в зоне проведения спецоперации на Украине.

Гаубица «Мста-Б» — оружие страшное и эффективное. Это доказали наши артиллеристы, успешно обстреляв район базирования подразделений ВСУ под Авдеевкой. Самые яркие кадры — смотрите в материале 5-tv.ru.

Стрельба велась с закрытой позиции благодаря корректировке БПЛА. Противник был поражен осколочно-фугасными снарядами. Завершив обстрел расчет гаубицы укрылся в блиндаже, надежно замаскировав орудие.

«Танки поражали мы, окопы... с личным составом, боевые машины пехоты... Работы очень много, продвигаемся всё вперед и вперед. Стараемся не показываться, а хорошо маскироваться — это нам и спасает жизнь», — пояснили артиллеристы.

В число задач нашей артиллерии из группировки войск «Центр», помимо прочего, входит и контрбатарейная борьба.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.