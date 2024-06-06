«Россети» приняли в Санкт-Петербурге делегацию ГЭК Китая

Фото: Telegram / Россети / rosseti_official

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Встреча прошла на полях ПМЭФ-2024.

Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин и вице-президент ГЭК Китая Чжу Гуанчао провели деловую встречу на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Она была посвящена реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита российской делегации в КНР весной 2024 года. ГЭК Китая также представила стратегию компании в контексте развития низкоуглеродной энергетики.

Накануне встречи делегация ГЭК Китая посетила подстанцию 330 кВ «Центральная» в Санкт-Петербурге, где завершается реализация инновационного проекта группы «Россети» по строительству самой протяженной в мире высокотемпературной сверхпроводящей кабельной линии постоянного тока 20 кВ.

Андрей Рюмин отметил, что за последний год «Россети» и ГЭК Китая провели большую работу по обмену опытом, изучению ключевых задач и направлений развития сетевых комплексов обеих стран. Достигнут высокий уровень взаимодействия, что в полной мере соответствует духу всеобъемлющего партнерства России и Китая. Это позволило компаниям перейти к практическим шагам, связанным с проработкой совместных проектов.

Встреча на ПМЭФ стала продолжением серии мероприятий по развитию сотрудничества группы «Россети» и ГЭК Китая. В апреле 2024 года Андрей Рюмин и председатель Совета директоров ГЭК Китая Чжан Чжиган провели рабочую встречу в Пекине, где обсудили приоритетные задачи взаимодействия.

Ранее российская делегация посещала КНР для знакомства с деятельностью диспетчерских и испытательных центров, производственных площадок. Представители китайской стороны участвовали в крупнейших российских форумах, изучали работу энергообъектов группы «Россети». Кроме того, в Москве прошел совместный семинар по внедрению цифровых технологий в сетевом комплексе.