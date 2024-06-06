Мезенцев заявил об укреплении отношений РФ и Белоруссии на фоне давления Запада

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Санкции западных стран стали только толчком к сплочению государств.

Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев заявил, что западные страны помогли России и Белоруссии осознать необходимость того, что надо объединиться и проявить силу. Об этом он сообщил в студии «Известий» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Как нам пытались некоторые националисты в 1990-е годы и здесь, и в Белоруссии говорили, что надо четко разделять по национальному признаку, где кто. Не надо ничего разделять, нужно объединять наши усилия, наши судьбы», — отметил он.

Мезенцев добавил, что Великая Отечественная война является особым периодом для народов РФ и Белоруссии. Это подчеркивает отношение лидеров двух стран к подвигу солдат ВОВ.

По словам госсекретаря, современное поколение понимает, что никто не имеет права переписывать историю, унижать или очернять солдат, которые освободили страну и одержали победу над фашизмом.

«То давление, которое мы сегодня испытываем со стороны так называемых западных партнеров, беспрецедентное по масштабу, но оно не толчок к сплочению, а толчок к осмыслению того, как мы должны быть сильнее, мудрее, не поддаваться на провокации и идти вперед», — считает он.

Мезенцев также подчеркнул важность экономического взаимодействия и поддержки между Россией и Белоруссией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Россети» приняли в Санкт-Петербурге делегацию ГЭК Китая.