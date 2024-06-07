С ума сойти: психолог объяснила влияние «голого» выступления Бузовой на подростков

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Неужели откровенный наряд певицы на концерте в Уфе мог покалечить психику несовершеннолетних?

Выступление Ольги Бузовой в провокационном образе на концерте в День защиты детей может расшатать и без того фривольное поведение подростков. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказала психолог Александра Миллер.

По словам специалиста, психика детей все воспринимает очень остро — как позитив, так и негатив. Это проявляется и через импринтинг — первое запечатление сильного сексуального образа или эмоций. Именно он может влиять на всю последующую жизнь человека.

«Пубертатный период, гормоны бушуют так, что с ума можно сойти. Как раз-таки в этот период берутся нежелательные беременности, потому что, допустим, у ребенка плохой контакт с родителем, и он не знает, как жить половую жизнь и нужно ли это делать», — объяснила Александра Миллер.

Как отмечает эксперт, в подростковом возрасте из-за изменения гормонального фона у них возникает повышенный интерес к табуированным ранее вещам. Чрезмерно сексуализированное представление, зрителями которого стали дети и подростки в Уфе, может только дестабилизировать и без того разгоряченную фантазию детей.

«Это может еще больше раскачать фривольное поведение. Дети и так тайком пытаются что-то найти и узнать, потому что у них только начинается познание половой жизни. Поэтому в этом возрасте для подростков лучше просто развлекательная программа, не сексуализированная», — пояснила Александра Миллер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Бузова замаливает грехи после скандала в Уфе.