Футболки с цитатами Владимира Путина стали самой популярной продукцией на ПМЭФ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Участники форума буквально выстроились в очередь.

Футболки с цитатами Владимира Путина стали самой популярной продукцией на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024).

Выстроившиеся в очередь за ярким элементом одежды признаются, что фразы президента России вызывают у них гордость за страну и Отечество. К слову, самой популярной стала цитата: «Если драка неизбежна, надо бить первым».

Корреспонденты МИЦ «Известия» внимательно изучили все принты и выбрали самые яркие:

«Бросай пить — вставай на лыжи»;

«Счастлив тот, у кого есть мед. Башкирский»;

«Если с лица земли исчезнут пчелы, человечество просуществует четыре года»;

«Россия — такая страна, которая ничего не боится».

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».

Как сообщал ранее 5-tv.ru, президент России Владимир Путин традиционно примет участие в большом пленарном заседании ПМЭФ-2024 7 июня.