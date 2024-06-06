Футболки с цитатами Владимира Путина стали самой популярной продукцией на ПМЭФ
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
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Участники форума буквально выстроились в очередь.
Футболки с цитатами Владимира Путина стали самой популярной продукцией на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024).
Выстроившиеся в очередь за ярким элементом одежды признаются, что фразы президента России вызывают у них гордость за страну и Отечество. К слову, самой популярной стала цитата: «Если драка неизбежна, надо бить первым».
Корреспонденты МИЦ «Известия» внимательно изучили все принты и выбрали самые яркие:
«Бросай пить — вставай на лыжи»;
«Счастлив тот, у кого есть мед. Башкирский»;
«Если с лица земли исчезнут пчелы, человечество просуществует четыре года»;
«Россия — такая страна, которая ничего не боится».
Как сообщал ранее 5-tv.ru, президент России Владимир Путин традиционно примет участие в большом пленарном заседании ПМЭФ-2024 7 июня.