Фото, видео: 5-tv.ru

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Каждый участник ПМЭФ-2024 старается на форуме удивлять неожиданными решениями.

Привлекать внимание к своему региону на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) все стараются по-разному. Где-то высокие технологии, а где-то культурный код выходит на первый план.

Так, стенд из Рязани удивил современным русским народным танцем. Коллектив из девушек и молодых людей исполнил танец, в котором через костюмы и движение было показано разнообразие национального колорита.

К слову, у стенда республики Башкортостан гости весь день наслаждались традиционной музыкой региона.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2024 году проходит с 5 по 8 июня. Участие в форуме подтвердили свыше 17 тысяч человек из 136 государств. Ключевая тема 27-го форума — «Основа многополярного мира и новые точки роста».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о роботе-трансформере стенда из Подмосковья, который радовал всех русским юмором.