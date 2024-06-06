«Ой, люли!» — стенд из Рязани удивил современным русским народным танцем
Стенд из Рязани удивил современным русским народным танцем
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Каждый участник ПМЭФ-2024 старается на форуме удивлять неожиданными решениями.
Привлекать внимание к своему региону на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) все стараются по-разному. Где-то высокие технологии, а где-то культурный код выходит на первый план.
Так, стенд из Рязани удивил современным русским народным танцем. Коллектив из девушек и молодых людей исполнил танец, в котором через костюмы и движение было показано разнообразие национального колорита.
К слову, у стенда республики Башкортостан гости весь день наслаждались традиционной музыкой региона.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о роботе-трансформере стенда из Подмосковья, который радовал всех русским юмором.