Фото, видео: © РИА Новости / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Основным вопросом дискуссий стало развитие российской экономики.

В Центробанке подтвердили намерение вернуть инфляцию в 4% к середине следующего года. Об этом сегодня заявила Эльвира Набиуллина, выступая на сессии, посвященной российской экономике, в рамках международного экономического форума в Петербурге.

Так же, по словам Набиуллиной, возможно повышение ключевой ставки. Как в итоге соблюдать баланс расходов и доходов, разбирался корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Теперь это, пожалуй, самая животрепещущая тема. В меняющемся мире финансово-экономические вопросы поинтересней остросюжетного кино: куча нюансов, захватывающих поворотов в графиках и процентах.

Зал, где обсуждают будущее достижение национальных целей, заполнен полностью, что наглядно демонстрирует интерес к российской экономике. В зале, где проходит ключевая экономическая сессия, не только мало сидячих мест, но и сложно протиснутся среди тех, кто пришел послушать стоя.

От того, что скажут здесь эти люди, зависит не просто «абстрактная стабильность» — благосостояние каждого в стране. Здесь подтвердили: активы, которые по суду перешли государству, будут продавать.

Глава Центробанка публично пообещала держать уровень инфляции. Набиуллина поставила цель по инфляции в 4% к следующему ПМЭФ, который пройдет через год.

Для здоровой экономики страны важно не только много денег — важно, как их потратить.

«Эффективно тратить каждую копейку — вот самое главное. Потому что денег много не бывает. Но вопрос как ими распорядится — это самое главное. Правительство сейчас занимается этим очень предметно», — говорит министр финансов РФ Антон Силуанов.

Где взять деньги, перестало быть большой проблемой. Экономика России после удара рекордным количеством западных санкций стала только развиваться. Частый гость форума глава МИД Венгрии не устает это повторять.

«Запад не достиг своей цели. Санкциями хотели „поставить российскую экономику на колени“ не вышло. Санкции провалились», — говорит Петер Сийярто.

Российская экономика поднялась на четвертую строчку мировых лидеров. Западные эксперты это признают, а западные компании продолжают стремиться к сотрудничеству. Инвесторов из «недружественных» государств в компаниях РФ — много.

«Мы всегда открыты и всегда заинтересованы в сотрудничестве, в построении кооперационных начал со всеми странами, которые разделяют нашу промышленную политику, инвестиционную. И здесь мы не ставим никаких разделений — дружественные, не дружественные», — говорит министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Мир меняется стремительно. Как политика, так и экономика. IT-компании показывают стремительный рост, такой, что не хватает специалистов.

«Дефицит кадров все более сильный. И сейчас на повестку IT-компаний выходят задачи повышения внутренней эффективности. Как за счет применения прорывных технологий, таких как помощники на основе искусственного интеллекта, так и роста и развития квалификации сотрудников. Думаю, что именно сейчас эта задача является плечевой на повестке рынка», — отмечает генеральный директор Холдинга Т1 Алексей Фетисов.

Особенность форума в том, что рядом сосуществуют совершенно разные модели экономик: айтишники, тяжелые машины… В пассаже — уже традиционный павильон «Виноград». Дегустации выявили вкусы посетителей.

«Большинство гостей выбирают брют. Брют Шардане прекрасен, это самое популярное вино на нашем стенде. Но у нас есть уникальные вина, розовое вино — это тоже брют из Каберне Савиньон, пользуется большой популярностью», — говорит начальник отдела развития бренда «Инкерман» Александр Черный.

«Здесь сегодня представлены наши базовые вина, наша базовая линейка 12 месяцев осадки и коллекционные образцы в моносортовом и в ассамбляжном варианте. Лидером сегодня, безусловно, является Пенонуар Брют — это один из наших флагманских продуктов с выдержкой не менее 36 месяцев и пользуется огромным спросом гостей», — говорит главный технолог АО «ЗВШ «Новый свет» Дарья Задорожная.

Спорт — важная часть этого форума. А его поддержка стала обязательной. Крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» подписал соглашение с комплексом ГТО о стратегической поддержке многоборья.

«Исторически государственные лотереи были источником пополнения бюджета Российской Федерации, и средства шли на различные социальные цели, в том числе — на развитие и поддержку спорта. И сегодня мы также продолжаем эту традицию. И, помимо отчислений собственных, компания „Столото“ системно поддерживает различные спортивные проекты, в том числе как раз комплекс ГТО», — говорит директор по спонсорству и КСО холдинга S8 Capital Оксана Тубман.

Есть новости и в медиа-индустрии. Телеканал СТС, что входит в Национальную Медиагруппу, подписал с руководителем проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксенией Шойгу соглашение о реализации мега-проекта.

«Планируется грандиозное событие. Для нас это, наверное, такой первый масштабный проект в прекрасном городе Санкт-Петербург. Поэтому для нас это тоже безумно важно, и такого рода больших объемов проектов мы не делали, это будет, правда, действительно, наверное, один из самых больших проектов за всю историю нашего коудинга», — говорит заместитель генерального директора по производству СТС Медиа Максим Рыбаков.

Это — уже традиция. Каждый последующий Петербургский международный форум становится эффективней предыдущего. И 2024 год не стал исключением.