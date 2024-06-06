«Ложится и плачет»: Устиненко о реакции дочери на появление сестры

Фото: Instagram* / aliana1001

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Как повела себя старшая девочка при виде новорожденной малышки?

Старшая дочь участницы реалити-шоу «Дом-2» Алианы Устиненко была не рада появлению в семье нового ребенка. О первой встрече девочек-погодок знаменитость рассказала в личном блоге.

Девушка совсем недавно вернулась из роддома, где 2 июня родилась ее дочка от Макса Мечникова. Они уже воспитывают их общую дочь Микаэлу. Кроме того, у Устиненко также есть сын Роберт от Александра Гобозова. Таким образом, 30-летняя звезда «Дома-2» стала многодетной матерью.

Блогерша совсем недавно показала видео, где можно увидеть ее старшую дочь Микаэлу, которая заходит в комнату и видит лежащую на кровати сестру. Девочка подошла и с интересом стала ее рассматривать. По словам Устиненко, девочка удивилась новому члену семьи.

«Знакомство двух сестер-погодок. Лет так через десять покажу им это видео. Микаэлла очень удивилась новому гостю в нашем доме. Сначала осторожно подошла, потом рассматривала, трогала. Возможно, подумала, что кукла. Отошла. Услышала, как малышка плачет, и так удивилась! „А что? Это не кукла, что ли? Или говорящая кукла?“ Так было в первый день», — пояснила Алиана.

Инфлюенсер отметила, что Микаэла стала ревновать ее к младшей сестре. Девочка очень эмоционально восприняла появление нового ребенка. Девушка поделилась, что ее очень расстроила такая реакция. При этом она надеется, что потом девочки смогут сблизиться.

«Сейчас, когда она видит, как я ее кормлю, бежит ко мне, убирает мои руки, ложится мне на ноги, плачет. Ну и, конечно, непроизвольно пальчиками тыкает, щипает малышку. Не знаю, ревность, не ревность», — добавила Алиана.

Ранее 5-tv.ru писал, что Устиненко показала фигуру после третьих родов.

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