«Я как обычно»: певица Слава похвасталась новым автомобилем

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Во сколько звезде обошлось транспортное средство?

Автомобиль стоимостью 34 миллиона рублей приобрела певица Анастасия Сланевская, выступающая под псевдонимом Слава. Об этом артистка сообщила поклонникам на своей странице в социальных сетях.

«Я, как обычно, выбрала самый (крутой — Прим. ред)», — написала певица в блоге.

По словам знаменитости, в автомобильном салоне ей сделали скидку. В итоге стоимость покупки составила для 43-летней певицы 28 миллионов рублей.

В Сети также появилась информация, что не так давно Слава приобрела дорогостоящую недвижимость в одном из элитных жилых комплексов. Из панорамных окон видна Москва-река, набережная и одна из сталинских высоток. Знаменитости предстоит сделать в квартире ремонт и обустроить ее. Там она намерена отдыхать одна «от всех».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Виктория Боня похвасталась покупкой роскошной виллы на Бали.