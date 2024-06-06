«Будущее мира»: на ПМЭФ-2024 обсудили наследие выставки «Россия»

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Ее гостями уже стали больше 15 миллионов человек.

Выставка «Россия» стала местом создания новых идей, влияющих на жизнь нашей страны. Об этом заявил замруководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин в ходе сессии «Россия»: вместе создаем будущее» на Петербургском международном экономическом форуме. Ее участники обсудили наследие, культурное и историческое значение выставки.

Он призвал всех тех, кто так и не посетил выставку «Россия», побывать на ней. Орешкин подчеркнул, что данное мероприятие может стать инструментом достижения национальных целей развития РФ. Он отметил важность выстраивания правильной коммуникации между разными группами общества, регионами.

«Национальный центр должен быть таким, чтобы эффект стал еще больше. Будем вместе, со всеми регионами, со всеми гражданами нашей страны это проектировать и претворять в жизнь. У нашей страны есть будущее. Россия — это будущее мира», — сказал он.

Орешкин также рассказал, что идея выставки развивалась по мере реализации. Сначала стояла задача показать достижения регионов, компаний, людей в России. Затем появился обмен знаниями и информацией, который привел к появлению новых проектов. На каждом новом успешном витке, подчеркнул замглавы администрации президента, цели «России» меняются, и она уже приобретает новое качество.

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум». Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.

Ранее 5-tv.ru писал, что выставку «Россия» посетили 15 миллионов человек. Юбилейному гостю вручили путешествие в Республику Северная Осетия — Алания.