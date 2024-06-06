Банк «РОССИЯ» и «Северсталь» договорились о расширении сотрудничества

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Соглашение было достигнуто на полях Петербургского международного экономического форума.

Акционерный Банк (АБ) «РОССИЯ» и сталелитейная и горнодобывающая компания «Северсталь» договорились о расширении сотрудничества. Соглашение было подписано 6 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Подписи в документе поставили председатель правления банка Татьяна Полинко и генеральный директор «Северстали» Александр Шевелев. Они договорились расширять сотрудничество по факторинговым и транзакционным продуктам, документарным операциям, финансовой и инвестиционно-банковской деятельности.

Также организации продолжат содействие в сфере развития государственно-частного партнерства на различных стадиях реализации инвестиционных общественно-значимых проектов, включая тех, которые касаются социальной сферы и области устойчивого развития.

Татьяна Полинко отметила, что банк последовательно расширяет линейку услуг для холдингов и групп компаний. Александр Шевелев также указал на то, что «Северсталь» увеличивает потенциал взаимодействия в банковской отрасли, что способствует развитию реализации различных проектов.

Петербургский международный экономический форум

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум». Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.