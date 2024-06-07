Продвигайте свои принципы и идеалы: китайский гороскоп на неделю с 10 по 16 июня

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На что следует обратить внимание на новой неделе?

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 10 по 16 июня 2024 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Последняя неделя перед сменой полугодия — летним солнцестоянием в ночь с 20 на 21 июня. И начинается она с дня без богатства и дня болячек — не слишком красиво. Для важных дел выбирайте среду и четверг. И хорошо отдохните в выходные, поскольку для деловых мероприятий они не годятся.

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Понедельник, 10 июня 2024 года

5-tv.ru

День Деревянной Змеи

Неделя встречает нас ограничениями. Первый же ее день — это день со звездой болезней и день без богатства. Следовательно, визит к врачу и все связи с финансовой системой переносим на другое время.

Зато он прекрасно подойдет для земляных работ, закладки фундамента, переезда и путешествий. К тому же день содержит благоприятную структуру, которая может подсветить удачей в случае переговоров и деловых договоренностей (не финансовых).

Совет дня: выждите, скоро будет подходящее время, чтобы начать проект или основать предприятие. Не жалейте времени на оценку событий и труд.

Вторник, 11 июня 2024 года

5-tv.ru

День Огненной Лошади

Энергетика дня позитивная и спокойная, рывков и бурных стартов выдержать не сможет. Активность в этот день может привести к проблемам юридического характера, болячкам и нежелательным результатам.

Постарайтесь провести время за рутинными незначительными делами. Структура этого дня также подсказывает, что перенапрягаться в этот день не стоит. Медицинские вопросы получат поддержку, переговоры пройдут удачно. Благоприятное время для планирования.

Совет дня: продвигайте свои принципы и идеалы за пределы обычных норм. Руководствуйтесь благородной целью и сосредоточьтесь на том, что для вас важно.

Среда, 12 июня 2024 года

5-tv.ru

День Огненной Козы

День подойдет для активности. Он содержит неплохую структуру, которая способствует бизнесу, встречам, переговорам.

Офицер дня — устранение.

Он способствует очищению, генеральной уборке, расставанию. В такой день хорошо поститься, садиться на диету и избавляться от вредных привычек.

День несет в себе риски иметь стычки с людьми, а также встретить не тех людей. Если вы работаете в команде, может возникнуть ситуация, когда придется менять одного или нескольких членов команды.

Совет дня: вы должны найти источник порчи и устранить его. Пробудите скрытый потенциал. Он позволит исправить положение и восстановить нарушенный порядок.

Четверг, 13 июня 2024 года

5-tv.ru

День Каменной Обезьяны

Этот день годится для путешествий, важных встреч, переездов и въезда в новый дом. Хороший день для помолвки, инвестирования, сбора долгов.

Он попадает в структуру «генерал бежит из дворца». Энергии дня могут негативно сказаться на тех, кто решит провести сегодня земляные работы.

Совет дня: распространяйте ясность и понимание. Разгоняйте туман, открывайте путь и готовьтесь к великим свершениям.

Пятница, 14 июня 2024 года

5-tv.ru

День Земляного Петуха

В этот день активны энергии звезды Красного Феникса, а структура дня демонстрирует весьма неуправляемые энергии, поэтому лучше не планировать чего-либо важного.

Рутинные дела могут пройти спокойно, однако есть риск столкнуться с непредсказуемыми и внезапными вводными. Экономисты называют их красивым термином «Черный лебедь».

Совет дня: тщательно обдумывайте свои поступки. Принимайте четкие решения, даже если это приносит боль. Ограничивайте свои эмоции и желания, когда встречаетесь с другими людьми.

Суббота, 15 июня 2024 года

5-tv.ru

День Стальной Собаки

Прекрасный день с огромной кляксой. Все начинается с череды прекрасных звезд. Небесный, земной император, Звезда драгоценностей и изобилия, Жемчужная шкатулка, Красный сандал.

Но один фактор перечеркивает буквально все эти прекрасные показатели — собака воюет со знаком года. В результате все дела, начатые в этот день, пойдут по искаженной траектории развития.

Чтобы насладиться прекрасными звездами этого дня, постарайтесь ничего важного не намечать, но с удовольствием отдохнуть. А если у вас будут деловые встречи, финальный аккорд ставьте в другой день.

Совет дня: вам препятствуют ничтожные люди с мелкими целями, ситуация неблагоприятна. Уйдите в тень и избегайте ответственности.

Воскресенье, 16 июня 2024 года

5-tv.ru

День Золотой Свиньи

День, который содержит слишком много инь ци — пассивной, черной, холодной энергии, которая будет сдерживать ваши дела. Действия в этот день будут будто бы под давлением. В денежных вопросах могут возникать споры и разногласия.

Проявите гибкость в переговорах. Звезда небесной добродетели будет хорошим помощником во всех вопросах, связанных с людьми.

Совет дня: не бойтесь задавать вопросы. Ситуация быстро меняется. Не стоит медлить, так как можно многое потерять.

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