В Москве задержан гражданин Франции, подозреваемый в сборе военных сведений

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Он ни один раз посещал столицу России для необходимых встреч.

В Москве задержан французский гражданин, его подозревают в сборе сведений о военной деятельности России. Об этом сообщили в Следственном комитете.

В отношении гражданина Французской Республики возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах.

По версии следствия, он много раз посещал страну специально для сбора сведений в области военной и военно-технической деятельности России, проводя встречи с отдельными гражданами. Стоит упомянуть, что ни имя, ни фамилия французского гражданина не были названы.

Сейчас Следственным комитетом проводится проверка. Отмечается, что в скором времени гражданину Франции уже должны будут предъявить обвинение, а также избрать меру пресечения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как следователи задержали еще одного члена банды Шамиля Басаева, который участвовал в вооруженном нападении на Буденновск в 1995 году.