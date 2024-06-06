«Нравится или нет»: почему суд решил перенести заседание Киркорова и Успенской

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Во время судебного процесса успели поссориться даже адвокаты сторон.

Суд отложил заседание по иску Филиппа Киркорова к Любови Успенской с целью примирения сторон. 5-tv.ru эксклюзивно рассказал о том, как это произошло.

В Замоскворецком районном суде в четверг, 6 июня, прошло заседание с участием певца Филиппа Киркорова и артистки Любови Успенской. Конфликт состоялся из-за того, что певица назвала своего коллегу женоненавистником в интервью с блогером Аленой Жигаловой. Он подал на нее иск по делу о защите чести и достоинства на десять миллионов рублей.

В ходе процесса адвокаты сторон не смогли сдержать эмоции. Они постоянно переходили на крик, отстаивая свои позиции.

Адвокат Успенской Елена Сенина утверждает, что Филипп Киркоров судится ради пиара, так как он находится в дружеских отношениях с Аленой Жигаловой и мог попросить ее удалить интервью, в котором артистка нелицеприятно высказалась о его персоне. Сенина отмечает, что в отличие от Филиппа, Любовь всегда ведет себя достойно. Поведение певца она не может отметить, как пример. Филипп часто становится участником скандалов.

«Мы принесли в судебное заседание огромное количество материалов. Мы их принесли, как доказательство, потому что сторона ссылается, Филиппа Киркорова, на его безупречную положительную репутацию в российском обществе. Мы вынуждены оппонировать и предоставлять тот материал, который с нашей точки зрения опровергает этот довод. Знаете, нравится нам это или нет, этим заниматься, мы занимаемся. Мы должны отбиваться», — рассказала Сенина.

Адвокат Филиппа Киркорова Александр Добровинский сообщил, что король эстрады, возможно, заберет свой иск, но только в том случае, если Любовь Успенская извинится перед ним.

«Со слов представителя Любы Успенской, ей кто-то звонил и говорил по поводу примирения с Филиппом Киркоровым. Так вот если Люба все-таки найдет в себе силы и извинится перед Филиппом за то, что наговорила о нем, то я, в свою очередь, буду говорить с моим клиентом о том, чтобы он простил Успенскую и отозвал свой иск», — прокомментировал адвокат Александр Добровинский.

Ранее адвокат Филиппа Киркорова предоставил эксклюзивный комментарий. В нем артист сказал, что для него важна лишь справедливость и он верит в суд. По словам певца, Успенская оболгала его ради «ежесекундной саморекламы», а такое нельзя оставлять безнаказанным.

Звезда также утверждает, что он не нуждается ни в чем, кроме правды, потому деньги, которые он получит в результате выигранного суда, он отдаст на благотворительность, так как они не являлись целью поданного иска.

Следующее судебное заседание назначено на 24 июня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что куда потратит отсуженные у Успенской деньги Филипп Киркоров.