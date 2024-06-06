Пушилин: освобождение Авдеевки позволило остановить оголтелые обстрелы Донецка

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Глава ДНР подтвердил, что продвижение российской армии идет на разных участках по всей линии фронта.

Освобождение российскими войсками Авдеевки в Донецкой народной республике (ДНР) позволило остановить «оголтелые обстрелы» Донецка со стороны Украины. Об этом в 5-tv.ru в студии «Известий» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил глава региона Денис Пушилин.

«Конечно, тех оголтелых обстрелов, работы по площадям артиллерией противник наносить не может. Это является важным фактором в плане спокойствия жителей, но в безопасности мы себя в Донецке еще чувствовать не можем», — отметил он.

По словам Пушилина, сейчас украинские боевики уже не могут, как раньше, доставать артиллерией до районов Донецка. Вместе с тем они стали с большей интенсивностью использовать для ударов по городу дальнобойное вооружение, в том числе ракеты.

В то же время российские войска предпринимают успешные действия для того, чтобы отбросить противника еще дальше вглубь украинской территории, отметил глава ДНР. По его словам, продвижение подразделений армии РФ идет на разных участках по всей линии фронта.

Фото, видео: РИА Новости/ Владимир Астапкович; 5-tv.ru

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум». Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какое условие для перезагрузки мирового порядка назвали в МИД России в ходе ПМЭФ-2024.