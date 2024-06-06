«Долгожданное и вымоленное чудо»: Сати Казанова скоро станет мамой

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Когда певица будет рожать?

Певица Сати Казанова поделилась радостной новостью — она наконец-то станет мамой. Округлившийся живот 41-летней звезды привлек внимание ее подписчиков.

«Очень долгожданное и вымоленное чудо. И дар. Когда-нибудь, возможно, я напишу книгу о том, как все было… А пока просто пожелайте нам здоровья и сил», — прокомментировала долгожданную беременность знаменитость.

Срок, на котором сегодня находится Казанова, пока неизвестен, однако по размерам живота в интернете предположили, что рожать звезде предстоит уже совсем скоро.

Поклонники Сати все, как один, ринулись поздравлять любимую певицу. В комментариях можно увидеть многочисленные пожелания удачи, здоровья, радости и легких родов. Многие пишут, что уже догадывались о положении Казановой после ее недавних концертов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Леди Гага прокомментировала слухи о своей беременности.