ОАЭ планируют участвовать в проекте МТК «Север-Юг»

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Бедняков; 5-tv.ru

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Международный транспортный коридор инициируется и активно продвигается Россией.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) заинтересованы в участии в проекте международного транспортного коридора «Север-Юг». Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил замглавы Минпромторга РФ Алексей Груздев.

«Север-Юг» инициируется и активно продвигается Россией. ОАЭ обратили внимание на значимый проект и теперь очень заинтересованы в участии.

Как подчеркнул Груздев, подобное присутствие государства очень важно, ведь страна может выступать не только партнером России в двусторонней торговле, но и «торгово-инвестиционным хабом для продвижения российской или совместно произведенной уже в Эмиратах продукции на рынки третьих стран».

«Потому что у Эмиратов собственная активная внешняя экономическая политика и серия уже соглашений преференциальной торговле с третьими странами», — заметил замглавы Минпромторга РФ.

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».

Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что делегат от ОАЭ назвал развитие сотрудничества с Россией причиной участия в ПМЭФ.