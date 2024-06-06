Не только из-за соленого: какие продукты могут вызывать отечность
Иммунолог Миневич: сладости и белый хлеб способны вызывать отеки
Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn
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Врач также подсказала, как избавиться от этого состояния.
Соленые продукты, сладости и белый хлеб способны вызывать отеки на теле. Об этом рассказала врач-аллерголог-иммунолог Юлия Миневич для издания aif.ru.
Отечность — состояние крайне неприятное, когда в организме накапливается избыточное количество жидкости. Многие даже не догадываются, что причиной этого может являться неправильный выбор продуктов.
Какие продукты могут привести к отекам?
- Соль и соленые продукты. Например, закуски, колбасы, консервы, чипсы. В качестве альтернативы лучше использовать специи и травы для придания вкуса блюдам.
- Углеводы с высоким гликемическим индексом. Дело в том, что они вызывают повышение уровня инсулина, что приводит к задержке натрия и воды в организме. Например, к таким продуктам можно отнести белый хлеб, сладости и выпечку.
- Алкоголь. Спиртное приводит к обезвоживанию и нарушению электролитного баланса, что, в свою очередь, приводит к задержке жидкости организме. Врач рекомендует в этом случае пить много воды, а также травяные чаи.
- Непереносимость лактозы или аллергия на молочные белки.
Как понять, что у вас развивается отечность?
- Когда ваш вес стал увеличиваться без явной причины.
- Когда вы ощущаете тяжесть в конечностях.
Если вы заподозрили, что какой-то продукт плохо на вас сказывается, то попробуйте исключить его из рациона на несколько недель. Если же отек не пройдет со временем, то обратитесь за помощью к врачу.
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