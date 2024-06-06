Состоялась презентация открытой международной кибербитвы Standoff на ПМЭФ

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Участники отметили самобытность и уникальность формата.

На полях ПМЭФ состоялась презентация открытой международной кибербитвы Standoff в рамках торжественного открытия мероприятий, проходящих на площадке Территории инноваций.

На текущий момент в рамках кибербитвы принимает участие 21 страна, 46 команд, отметил Алексей Новиков, директор экспертного центра безопасности Positive Technologies.

Кибербитва Standoff — это киберучения, в которых специалисты по информационной безопасности (ИБ) проверяют защищенность компаний из разных отраслей экономики на примере виртуального государства. Так специалисты разных стран смогут проверить и повысить свои навыки.

Формат мероприятия самобытен и уникален. Участники кибербитвы отметили, что такой формат помогает подготовить специалистов для отражения возможных киберугроз.

ПМЭФ-2024

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».

Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что РФПИ, «Ростелеком» и Fplus объединят усилия в работе над новыми технологиями.