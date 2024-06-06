Семья Заворотнюк обратилась к поклонникам актрисы: «Мы тоже верили в чудо»

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Myshkin

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Близкие опубликовали трогательное послание в соцсетях на девятый день после смерти артистки.

Родственники покойной актрисы Анастасии Заворотнюк поблагодарили ее поклонников за поддержку. Трогательное послание было опубликовано в ее личном блоге.

«Мы хотим поблагодарить всех, кто все эти годы ее болезни поддерживал, помогал, молился и верил. Мы тоже верили в чудо вместе с вами. Спасибо коллективу ледового театра Татьяны Навки и Петра Чернышева. Спасибо коллегам нашей Насти. Спасибо всем монастырям. Спасибо поклонникам. Давайте помолимся за нее сегодня, чтобы ее путь был легким. Наша Настя, знай, что мы все тебя очень любим!», — написано в обращении к публике.

Анастасия Заворотнюк умерла на 54-м году жизни. В 2019 году у нее диагностировали рак головного мозга в четвертой стадии. Пять лет актриса мужественно боролась с болезнью, но врачи не смогли спасти ее. В последние несколько месяцев состояние Заворотнюк резко ухудшилось.

Актрису похоронили 1 июня на аллее деятелей искусств Троекуровского кладбища. Прощание с ней прошло в Покровском женском монастыре. Проводить артистку в последний путь приехали члены семьи, коллеги, звездные друзья и сотни поклонников.

Ранее 5-tv.ru показывал кадры, как младшая дочь Заворотнюк пришла на ее могилу с отцом Петром Чернышевым.