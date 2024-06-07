Фото, видео: www.globallookpress.com / © IMAGO/Virginija Vaidakavic; Личный архив Елены Соломатиной; 5-tv.ru

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Врач-диетолог рассказала, миф это или правда.

В Сети часто можно наткнуться на информацию о том, что растительная диета на 47% снижает риск развития рака простаты. О таких результатах исследований говорят американские ученые. Но все же всплывает вопрос: не отразится ли это негативно на здоровье в целом? Ведь в организме может развиться белковая недостаточность и начаться другие проблемы. Разобраться в вопросе 5-tv.ru помогла врач-диетолог и нутрициолог Елена Соломатина.

Рак предстательной железы напрямую связан с процессами старения. С возрастом метаболизм в организме нарушается, начинаются различные дегенеративные процессы — именно они и становятся причинами возникновения онкологии. Большую роль в этих процессах играет лишний вес. В жировой ткани накапливаются определенные токсины, которые мешают работе клеток, приводя к мутациям, а впоследствии и к раку.

По словам специалиста, зачастую, чтобы привести гормоны в порядок и снизить риск возникновения злокачественных образований, врачи назначают своим пациентам специальные диеты, в том числе и на основе растительной пищи. В зелени, овощах и фруктах содержится много антиоксидантов, которые предотвращают не только онкологию, но и сердечно-сосудистые заболевания. Кроме того, клетчатка, которой также в избытке в растительной пище, забирает на себя излишки холестерина, сахара, а также различных вредных токсинов. Токсины, к слову, служат буквально кормом для бактерий, которые плодятся в кишечнике и непосредственно влияют на патогенез онкологии.

Мужчины же, рацион которых состоит в основном из мяса, недополучают вещества, необходимые для предотвращения рака. Более того, скачки в уровне белка могут привести к деформации клеток и их неконтролируемому делению, что и станет причиной рака. Поэтому очень важно соблюдать баланс в рационе питания — совсем отказываться от мяса или, наоборот, растительной пищи не стоит. Однако белков, жиров, аминокислот и прочих веществ должно быть в пределах нормы. Тогда у организма будут все микроэлементы, чтобы самостоятельно синтезировать все необходимые для правильной работы клеток вещества.

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