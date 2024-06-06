Мурашко на ПМЭФ рассказал о пользе маркировки медицинских изделий

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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Глава Минздрава заявил, что мера выгодна в первую очередь потребителю.

Маркировка лекарственных средств необходима для обеспечения прозрачности их оборота, прогнозирования производства и потребности в препаратах, а также для оценки качества ведения пациентов. Об этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал корреспонденту 5-tv.ru на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Первое — это чистота и прозрачность для пациента, для потребителя, для гражданина. Второе — это использование системы маркировки в прогнозировании объема производства, наличия препаратов на рынке и потребности в медицинской аптечной сети.

Третье — это оценка качества поведения пациентов — как приверженности лечению, так и использования уже разработанных рекомендаций по ведению тех или иных пациентов с разными группами заболевания. Четвертое — это помощь в разработке определенной категории препаратов, сопоставлении данных эффективности, достижении результатов в определенных лечениях», — пояснил глава Минздрава.

Таким образом, резюмировал Мурашко, маркировка фармацевтической продукции — это универсальная система, позволяющая извлекать массу полезных выгод в первую очередь для человека.

Накануне, в первый день форума, глава Минздрава сообщил, что в вузах России сегодня получают медицинское образование студенты из 150 стран мира.

Мурашко добавил, что входящие в БРИКС страны высоко компетентны в сфере фармацевтики, разработки, производства и регуляторики лекарств. Так, во время пандемии первые инновационные препараты были зарегистрированы именно среди государств БРИКС.

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум». Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Индия и Россия в рамках ПМЭФ договорились о строительстве фармацевтического комплекса.