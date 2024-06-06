Целенаправленно стрелял: что известно об убийстве мужчины на западе Москвы

На западе Москвы неизвестный застрелил из охотничьего ружья мужчину

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Нападавший не позволил своей жертве спастись.

На западе Москвы неизвестный мужчина начал стрельбу из огнестрельного оружия. По данным источника 5-tv.ru, в результате погиб один человек.

Жестокая расправа произошла днем возле дома на улице Алексея Свиридова в столице России. Неизвестный целенаправленно подошел к жертве и сделал несколько выстрелов из охотничьего ружья.

Фото, видео: Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ / moscowproc; 5-tv.ru

Раненый мужчина попытался скрыться от нападавшего, призывая окружающих о помощи, однако в итоге оказался застрелен. После этого неизвестный сумел скрыться с места преступления.

На место уже прибыли сотрудники правоохранительных органов, а также машина скорой помощи. Полиция принимает все необходимые меры для задержания вооруженного злоумышленника.

По предварительным данным, это могло быть заказное убийство.

Ранее 5-tv.ru писал, что врачи констатировали смерть мужчины, открывшего стрельбу в Петербурге.