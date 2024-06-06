«Несмотря на санкции»: названы три важнейшие задачи для экономики России

Набиуллина назвала три важнейшие задачи для экономики России на ближайшие годы

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

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Глава Центробанка выступила на ПМЭФ-2024.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина назвала три важнейшие задачи для экономики страны на ближайшие годы. Заявление она сделала на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Первой задачей Набиуллина назвала развитие рынка капитала. Без этого у России есть лишь одна альтернатива — увеличение роли государства. Второе направление — обеспечение открытости экономики России.

«Несмотря на санкции, мы должны быть интегрированы в мировую экономику с теми, кто на это готов», — подчеркнула Набиуллина.

Речь идет о независимой работающей системе расчетов и платежей, сопряженности депозитарных систем, взаимном признании рейтингов, аудиторских заключений страховых полисов. Также третьей задачей является удержание лидерства России в технологическом развитии финансовой сферы.

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум». Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Владимир Путин заявил о провале планов Запада подорвать экономику России. Он напомнил: наша страна вошла в ТОП-4 экономик мира.