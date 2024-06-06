Скандал с Табаковым, фиктивный брак и долгожданное счастье: история Владимира Стержакова

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

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Какие перипетии пришлось пережить актеру?

Актер Владимир Стержаков 6 июня отмечает юбилей — артисту исполнилось 65 лет. В его творческом портфолио насчитывается около 230 проектов в кино, а также более 50 ролей в рекламе.

Несмотря на кризисные времена, Стержакову удалось остаться на плаву и завоевать любовь публики. Однако со временем жизненные сложности сказались на здоровье артиста. Через что довелось пройти актеру — в материале 5-tv.ru.

Ранние годы

Владимир Стержаков родился на окраине Таллина в советской Эстонии в семье плотника и уборщицы. В семье было трое детей. Как отмечал сам артист, родители на протяжении всей жизни боролись за существование и благополучие наследников. Семейство жило достаточно бедно и ютилось в бараке.

Стержаков признавался, что с детства мечтал о сцене, а занятия художественной самодеятельностью только укрепили его в выборе профессии. После школы он поступил в театральное училище при Государственном русском драмтеатре Эстонской ССР, а затем переехал в Москву и начал занятия в Школе-студии МХАТ.

Фиктивный брак

В столице Стержакову пришлось непросто. Актер сменил множество работ прежде, чем его стали знать в кино.

«Я ведь много где в жизни поработал: мороженую рыбу разгружал, мыл подъезды, собирал пустые бутылки. В цирке целый год артистов объявлял, стал королем рекламы. В 54 роликах успел сняться, пока в кино не стали активно звать. Со временем смог попасть в обойму», — вспоминал артист.

Когда актеру предложили вступить в группу МХАТа, его счастью не было предела. Однако имел место и подвох, который состоял в отсутствии московской прописки. Чтобы исправить это, артист заключил фиктивный брак, а после разобрался с жильем уже самостоятельно.

Сначала Стержаков играл роли второго плана в таких спектаклях как «Горе от ума», «Маленькие трагедии» и «Тартюф», позже стал участвовать в постановках МХТ имени Чехова.

Скандал с Олегом Табаковым

В 2001 артист ушел из театра. Окружающие еще долго поговаривали, что виной тому стал конфликт с Олегом Табаковым. Перед этим в СМИ было напечатано скандальное интервью, где якобы Стержаков обвиняет супругу Табакова Марию Зудину в подхалимаже и влиянии на распределение ролей в театре. Уже спустя много лет актер прокомментировал эти слова, заявив, что ничего подобного никогда не говорил, и его просто подставил Стас Садальский.

Однако после скандальной публикации помощники Табакова заявили, что в театре Стержакову уже не прижиться. Ролей ему почти не давали, а оправдываться и искать встречи с худруком Владимиром Александровичем ему не позволила гордость.

«Я вижу, что надо мной посмеиваются люди. Тогда я попросил своего друга, он врач, и что-то там ремонтировалось у него в больнице, положить меня в отдельную палату. Я взял с собой пару бутылочек коньяка, чтобы думать, что делать, как мне жить дальше. И так двое суток. В итоге принял решение, что надо уходить», — передает слова артиста StarHit.ru.

Карьера

Фото: Кадр из фильма"Небеса подождут» 2020 г. Режиссер Михаил Вассербаум

На экране артист появился в первый раз еще в 1986 году, сыграв бармена в картине «Плюмбум, или Опасная игра». В 1990-х Стержаков воплотил образ музыканта в картине «Такси-блюз», а потом Моржанского в «Роковых яйцах». Когда предложений в кино не было, он зарабатывал на рекламе и даже водителем.

В 2000-х карьера актера пошла в гору. Его пригласили в сериал «Даша Васильева. Любительница частного сыска», затем появились такие картины как «Дневной дозор», «Папины дочки», «Молодежка», а после — «Отель «Элеон», «Семь ужинов», «Доктор Преображенский» и «ГДР».

Долгожданное семейное счастье и болезнь

Фото: РИА Новости/ Владимир Трефилов

До 35 лет Владимир Стержаков не был женат. Он считал, что браки можно заключать лишь по большой любви и терпеливо ждал свою единственную. А нашел ее совсем случайно: в один из обычных вечеров заехал в магазин за хлебом и увидел девушку, от которой не смог отвести взгляд.

«В голове сразу что-то щелкнуло, и я понял: это моя половинка. Я тогда снимался у режиссера Саши Аравина в картине „Письма в прошлую жизнь“ и в одной из сцен, когда моего героя убивали, долго пролежал осенью на холодном асфальте. В результате жутко простыл и слег, не мог даже с постели подняться. И Алла, с которой только начались отношения, почувствовала, что мне плохо, приехала и вызвала скорую. Меня сразу забрали в клинику. В общем, предложение руки и сердца сделал любимой на больничной койке», — отмечал актер.

Первые шесть лет брака у его супруги не получалось забеременеть, а после зачатия долгожданной девочки произошел выкидыш.

«Мы потеряли неродившегося ребенка. Это было такое страшное время. Не передать словами… Мы назвали нашу дочку Женечкой — это мое любимое женское имя. У Аллы грандиозная сила воли, и я могу только догадываться о том, что у нее творилось в тот момент на душе», — сказал Стержаков в одной из передач на федеральном канале.

В 1999 году у пары родился первенец Денис, а в 2003 году на свет появился сын Алексей. Эти годы были одними из самых счастливых в жизни семьи.

Но позже беда вновь постучалась в их дверь: в 2015 году Владимиру Александровичу потерял сознание прямо на сцене, а когда очнулся, то буквально полз за кулисы, чтобы вызвать скорую помощь.

Сначала актеру поставили четвертую стадию рака. Стержаков долго не мог свыкнуться с этой мыслью и переживал, что станет для своей семьи обузой. Однажды он признался: в столь тяжелое время его посещали всякие мысли.

«Я собирался на мост. Ну а как иначе?» — говорил актер.

А некоторое время спустя выяснилось, что врачи ошиблись в точном диагнозе. Онкология у актера была, но не последней стадии. И после долгого и тяжелого лечения актер смог победить болезнь.

«Конечно, у меня не четвертая стадия была. Я доверился российским хирургам, за границу не поехал лечиться. Сделал операцию в Москве. Теперь все время проверяюсь», — сказал актер поклонникам.

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