Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

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Министра в ходе ПМЭФ-2024 спросили, что важнее: количество денег или то, как и на что их тратить.

Правительство предметно работает над тем, чтобы государственные средства расходовались эффективно. Об этом министр финансов РФ Антон Силуанов заявил корреспонденту «Известий» Виктору Синеоку на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Главное — эффективно тратить каждую копейку. Вот самое главное. Потому что денег много не бывает. Вопрос, как ими распорядиться, — это самое главное. Правительство сейчас этим занимается очень предметно. Мы об этом как раз на сессии говорили», — подчеркнул глава Минфина.

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум». Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.

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