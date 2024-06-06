«Жизнь во имя Насти»: Орлова о верности и преданности вдовца Заворотнюк

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Певица восхищена отношением Петра Чернышева к своей супруге. Она скончалась ночью 30 мая.

Вдовца Анастасии Заворотнюк Петра Чернышева нужно занести в Красную книгу за его верность и преданность. Об этом заявила певица Ольга Орлова в эфире шоу на одном из федеральных каналов.

Она отметила, что фигурист всегда был рядом со своей супругой, заботился о ней до самой смерти и никогда не оставлял одну. Артистка признается, что сама она «никогда еще не встречала таких преданных мужчин».

«Петя — он какой-то невероятный, он должен быть занесен в Красную книгу. Это человек, который положил от начала и до конца свою жизнь во имя Насти. Он делал все, что можно было, и, честно говоря, все, чего нельзя было, он тоже делал», — сказала Орлова.

Также певица отметила огромную поддержку агента Заворотнюк Марины и фигуристки Татьяны Навки, которая помогала актрисе финансово.

Анастасия Заворотнюк ушла из жизни ночью 30 мая на 54-м году жизни. В 2019 году у нее диагностировали рак головного мозга в четвертой стадии. Пять лет актриса стойко боролась с болезнью, но врачи не смогли спасти ее. В последние несколько месяцев состояние актрисы резко ухудшилось.

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