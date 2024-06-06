«Важный консенсус»: в МИД Китая оценили отношения с Украиной

Фото: www.globallookpress.com / Yuliia Ovsiannikova

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Встреча между представителями внешнеполитических ведомств двух стран состоялась в Пекине. Стороны в том числе обсудили украинский конфликт.

Китай готов оказывать поддержку Украине и развивать с ней связи в различных областях. Такое заявление сделал замминистра иностранных дел КНР Сунь Вэндунь в ходе встречи с первым замглавы МИД Незалежной Андреем Сибигой в Пекине.

«Китай готов работать с украинской стороной для реализации важного консенсуса глав государств двух стран, продолжения прекрасных традиций взаимного уважения и искреннего отношения, постоянного внимания к фундаментальным и долгосрочным интересам двух народов, содействия обменам и сотрудничеству в различных областях, а также для поддержания и развития китайско-украинских отношений», — приводит новостной интернет-портал China.com слова китайского дипломата.

По итогам встречи в МИД Китая заявили, что Пекин и Киев обменялись мнениями по конфликту на Украине, международным и региональным вопросам, которые представляют интерес обеих сторон.

При этом следует отметить, что Китай отказался присутствовать на «мирном саммите» по Украине, который состоится в Швейцарии. По заявлению МИД КНР, делегация не прибудет на мероприятие, так как не созданы ключевые факторы для его проведения. Позднее президент Украины Владимир Зеленский и вовсе обвинил Пекин в попытках сорвать саммит.

Конференция по Украине пройдет в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня. Предполагается, что в ней примут участие главы государств и представители правительств стран G7, G20, БРИКС и других международных объединений. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин ранее сообщал, что представителей от Москвы на мероприятии не будет ни в каком качестве.

В рамках саммита планируется обсудить «формулу мира», представленную главой киевского режима Владимиром Зеленским. Ее содержание ранее уже прокомментировала российская сторона, назвав прописанные в плане требования неприемлемыми.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский не смог настроить страны Азии на поддержку Украины.