Вырвали из контекста: как Запад отреагировал на заявления Путина мировым СМИ
На Западе появилась реакция на заявления Путина мировым СМИ о поставках оружия
Фото, видео: www.globallookpress.com / © Hartmut Schmidt; 5-tv.ru
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Многие западные издания отдали первые полосы под заявления российского лидера.
Есть уже и первая реакция западных СМИ на заявления нашего президента. Она, можно сказать, классическая. Многие издания, особенно американские, решили в очередной раз демонизировать Россию и на первые заголовки вынесли заявление Владимир Путина о поставках оружия в регионы, откуда оно может угрожать западным странам.
При этом журналисты решили не замечать важное уточнение нашего президента о том, что это будет ассимитричный ответ на действия Запада.