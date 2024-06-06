«Продвигает нарративы»: Украина обвинила британское СМИ в работе на РФ из-за статьи об энергетике

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В публикации газеты указали, что гражданам страны нужно готовиться к холодам.

Министерство энергетики Украины набросилось с обвинениями в адрес публикации британской Financial Times, обвиняя газету в «продвижении нарративов врага». Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на заявление ведомства.

«Статья Financial Times под названием „Россия уничтожила более половины энергетики Украины“ имеет признаки информационно-психологической операции, носит манипулятивный характер и продвигает нарративы врага», — говорится в сообщении Минэнерго.

Как подчеркнули в ведомстве, представленная в британской газете информация не соответствует действительности, она лишь направлена на вызов бурных эмоций у читателей. Более того, отдельные утверждения были окрашены в яркий манипулятивный характер, которые затем приправили фальшивыми фактами, указали в Минэнерго.

Авторы опубликованного в The Financial Times материала рассказали, что удары российской армии по объектам энергетики Украины эффективны — более половины электростанций не работает. Причем один из собеседников газеты из стана украинской власти подчеркнул, что людям явно стоит готовиться «к жизни в холоде и темноте».

В начале июня ВС РФ нанесли массированные удары по энергетическим объектам на Украине — все цели атаки были достигнуты.

Ранее 5-tv.ru писал, что на всей территории Украины ввели экстренные отключения света.