Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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В каком состоянии они находятся?

Число пострадавших в ДТП с двумя трамваями в Кемерово выросло до 50. Об этом сообщил глава города Дмитрий Анисимов.

«В третью городскую больницу доставлены 40 пострадавших после ДТП. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи. Помимо 40 человек, еще десять самостоятельно обратились в травмпункт, с ними проводится работа», — заявил мэр, видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.

Кадры с места жуткой аварии попали в распоряжение сайта 5-tv.ru. В ролике видно, что оба трамвая врезались друг в друга. Также у общественных транспортов оказались выбиты стекла и двери. При этом известно, что пассажиров приходилось доставать через окна. По предварительной информации, у одного из трамваев отказали тормоза.

Ранее 5-tv.ru писал, что людей в прямом смысле выкинуло на проезжую часть из салона в результате столкновения транспортных средств. На кадрах видно, как трамвай мчится на большой скорости по рельсам, а из его двери вылетают двое пассажиров.