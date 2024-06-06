Нездоровый лидер: СМИ заявили об ухудшении состояния Джо Байдена

Фото, видео: www.globallookpress.com / Michael Reynolds/Pool; 5-tv.ru

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Президент США, несмотря на все отговорки Белого дома, регулярно дает поводы усомниться в своем когнитивном здоровье.

Состояние Джо Байдена ухудшилось. Об этом написала газета The Wall Street Journal на основе интервью с десятками людей, которые непосредственно работали с президентом США последние полгода. Причем проблемы отметили как республиканцы, так и демократы.

К примеру, рассказали, что во время встречи с лидерами Конгресса Байден говорил еле слышно, пользовался подсказками и делал такие длительные паузы, что некоторые всерьез задумывались, не уснул ли он.

Однако в Белом доме назвали все эти утверждения ложью и обвинили журналистов в дезинформации, хотя Джо Байден регулярно дает поводы усомниться в своем когнитивном здоровье.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Байден допустил оскорбительное высказывание в адрес Путина. Американский лидер сделал это во время своей речи в Военной академии в Вест-Пойнте.