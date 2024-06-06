Протезы будущего, роботы и суперпоезд: чем удивил первый день ПМЭФ-2024

Фото, видео: Смирнов Владимир / ТАСС; 5-tv.ru

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В Петербурге стартовал Международный экономический форум.

В Петербурге завершился так называемый нулевой день Международного экономического форума. Гостей и участников ждала насыщенная программа и плотный график мероприятий. Они смогли познакомиться со стендами, принять участие в дискуссиях и, конечно, пообщаться в неформальной обстановке. Самые яркие события — у корреспондента «Известий» Максима Приходы.

Это самый высокотехнологичный рок-н-ролл из когда-либо исполненных вживую. По струнам бегают пальцы-протезы. Отечественная разработка.

«Управляется очень легко. Для того чтобы закрыть, я закрываю кулак, чтобы открыть — открываю кулак. У меня два датчика. Один около мизинца, другой с обратной стороны предплечья», — объясняет музыкант Максим Емец.

В этом году Санк-Петербургский форум, вообще, во многом про технологии. Вокруг — роботы, которые подают мороженое и отвечают на вопросы. Но это скорее для антуража. А вот поезд, который разгоняется до 400 км/ч, это наше ближайшее будущее. Транспорт, добывающая, обрабатывающая промышленность, IT, финансовый сектор — идея интеграции прорывных технологий во все эти отрасли — лейтмотив российской экономики. То, что так явно читается в этих многочисленных сияющих светодиодами стендах.

За яркими фасадами смыслы не теряются. Вот, например, сессия, посвященная искусственному интеллекту в медицине.

«Это, конечно, анализ, скажем, геномных данных и разработка персонифицированного плана лечения. Это считывание медицинских электронных карт, это прогнозирование, скажем так, возникновения эпидемий», — раскрыл новые возможности медицины глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России доктор Батыр Бердыклычев.

В высокотехнологичных (и не только) сферах сотрудничества с Россией ищут зарубежные гости.

«Благодаря нашим российским партнерам у нас будет ядерная энергетика, я имею в виду станция „Аккую“. Турецкие компании занимаются в России строительством, поставляют некоторые продукты. Россия снабжает нас энергией, мы сотрудничаем в сфере ОПК», — рассказывает Юнус Эмре, представитель турецкой компании.

Международный трек представлен широко. Вот сессия Россия-ЮАР. Это — Россия-Венесуэла. А здесь — Россия — Бразилия.

«Мы связаны и научным прогрессом, и инновациями, и в культурном плане. Мы с нетерпением ждём сотрудничества с российскими технологическими университетами», — делится гость форума, приехавший из Бразилии.

Публика самая разная. От американцев…

«Я бы посоветовал большему числу американцев приехать сюда и подумать об открытии собственного бизнеса в России», — говорит посетитель, прибывший из Штатов.

…до талибов*!

«У нас экономические цели. Нам интересны инвестиции в горнодобывающую промышленность, а также в рынок свежих и сухих продуктов питания Афганистана», — поясняет Аль Хаимула Ханнан Омари, министр социальных дел страны.

Большой трек БРИКС на форуме открыли предпринимательницы из стран экономического альянса. Обращаются друг к другу не иначе, как «сестры».

А о роли дизайна в компании рассуждает человек, который сам — неоднократно кардинально менял имидж.

«Мы придумывали всегда какие-то вещи для того, чтобы подача этого продукта была в какой-то степени сексуальная, чтобы его хотелось взять купить, к ней прикоснуться», — рассуждает рэпер и продюсер Тимати.

И это итоги лишь так называемого нулевого дня форума. Основные спикеры еще в пути, а главные экономические новости из Северной столицы начнут заполнять эфир — в ближайшие часы.

Ранее 5-tv.ru писал о звездах, выступивших перед участниками форума.

* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность