Фото, видео: 5-tv.ru

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Мероприятие было организовано под патронажем заслуженной артистки России Аиды Гарифуллиной.

Гала-концерт I конкурса-фестиваля «Юные виртуозы Казани -2024» прошел в столице Татарстана. Мероприятие организовали директор центра современной музыки Софии Губайдуллина Ляйля Гарифуллина и ее дочь — заслуженная артистка России Аида Гарифуллина.

Оказалось, что идея устроить подобный фестиваль возникла давно, но реализовать задумку получилось только сейчас.

«В этом году я встречалась с детскими музыкальными школами и поняла, что они в каком-то вот вакууме, что нет выхода. Для чего работаешь? Вот эта идея такая, это замечательно, именно поддержать сейчас детские музыкальные школы», — сказала Ляйля Гарифуллина.

Она отметила, что классическая музыка развивает вкус и интеллект у людей. Об этом даже говорят научные исследования.

Для детей существует очень мало подобных конкурсов, поэтому саму идею Гарифуллина считает успешной. Главное, что это не экзамен, а праздник. И, конечно, не обошлось без призов и подарков.

«Мне кажется, это такой источник мощный вдохновения и, возможно, даже стимула. Может быть, они в дальнейшем выберут эту стезю, сложную, но такую приятную», — сказала Ляйля Гарифуллина.

На конкурс подали заявки примерно 100 детей. Ребята пели в абсолютно разных стилях. Во время конкурса дети исполняли академическую музыку почти на всех инструментах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России появятся фестивали для учеников музыкальных школ.