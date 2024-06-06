Страхи из прошлого: ортодонт рассказал о распространенных мифах о брекетах

Фото, видео: www.globallookpress.com / West Coast Surfer; 5-tv.ru

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Медицина, в том числе и стоматология, развивается стремительно. Тем не менее люди до сих пор полагают, что исправлять прикус в 30 лет поздно, а их новые ровные зубы непременно сгниют.

Ряд белых ровных зубов, пресловутая голливудская улыбка — мечта, которая многим кажется недостижимой. Многие откладывают прием у стоматолога и ортодонта, так как боятся устанавливать брекет-систему или даже полагают, что опоздали с этой процедурой, так как исправить прикус можно только в детском возрасте. Этот и другие мифы о брекетах в эксклюзивном интервью 5-tv.ru развенчал врач-ортодонт Сергей Суджаев.

Миф первый. Вокруг брекетов образуется кариес

Как отметил доктор, появление кариеса возможно, но в исключительных случаях. В современной стоматологической практике это крайне редкое явление, и в основном оно встречается среди подростков, которые банально отказываются качественно чистить зубы.

«Вокруг брекетов скапливаются остатки пищи, которые сложно вычистить классическими методами гигиены. Поэтому в свой арсенал стоит добавлять ершики, монопучковую щетку и ирригатор. И, конечно, не забывать про профессиональную гигиену полости рта», — объясняет Суджаев.

Миф второй. Брекеты подходят только детям

Эксперт утверждает, что исправлять прикус можно в любом возрасте. Конечно, легче и лучше делать это в детстве, когда костные ткани еще мягкие, а зубные ряды только формируются. Но и взрослые могут исполнить ту самую мечту о голливудской улыбке с помощью инновационных стоматологических технологий. Возможно, носить конструкцию придется дольше, и лечение будет чуть более трудоемким, но результат непременно будет достигнут. Главное — оказаться в руках грамотного специалиста.

Миф третий. Брекеты — это больно

Это предубеждение из прошлого — из времен, когда брекеты ты были громоздкими, а материал, из которого делалась дуга, сильно уступал по эластичности современным. И от воздействия таких жестких дуг часто лечение было достаточно болезненным. Сейчас коррекция начинается с совсем тонких и легких дуг, которые ортодонт последовательно меняет на более толстые. Так, методом мягкой силы зубы выравниваются, и пациент при этом не испытывает никаких мучений.

Миф четвертый. Брекеты — это некрасиво

Всего несколько лет назад пациенты стоматологов действительно стеснялись наличия металлических конструкций на своих зубах и просили максимально эстетичные аналоги. И дети, и подростки, и взрослые люди прятали улыбку, боялись есть в общественных местах и чувствовали себя крайне неуверенно.

«Сейчас тренд на уход за собой, за своим здоровьем. Поэтому исправление прикуса стало модным как никогда. Большинство моих пациентов просят именно металлические брекеты, поскольку это привлекает внимание окружающих. Люди обсуждают друг с другом ход лечения, делятся советами», — рассказал Суджаев.

Миф пятый. Много ограничений по питанию

Этот миф тоже из недалекого прошлого, в котором технология фиксации брекетов к зубам была не такой совершенной, как сегодня. Современные брекеты настолько прочно фиксируются к эмали, что список ограничений продуктов питания сводится к минимуму. К примеру, Сергей Суджаев советует своим пациентам исключить всего несколько позиций, таких как жвачка и ириски, сухарики или морковь. Все остальное — можно.

Стоматология в 2024 году способна на многое. Люди сегодня решают сложнейшие проблемы прикуса и обретают красивую улыбку даже после многих лет после удаления зубов. Хирурги способны буквально перекроить челюсти, изменить внешность и подарить самое главное — здоровье и комфорт. Терапия для каждого случая индивидуальна. Прежде чем соглашаться на радикальные меры, а для некоторых таковыми являются и брекеты, следует заручиться мнением проверенных, опытных профессионалов.

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