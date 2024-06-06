Звезды российского шоу-бизнеса выступили перед участниками ПМЭФ-2024

Фото, видео: 5-tv.ru

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На вечеринке-концерте по итогам первого дня форума появились Григорий Лепс, Любовь Успенская, Катя IOWA, Миа Бойка и другие.

В Северной столице с 5 по 8 июня проходит XXVII Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Участники обсуждают проблемы и перспективы развития бизнеса и политики, ведут переговоры и заключают контракты, планируют сотрудничество и ищут новые возможности. После напряженного дня им необходим отдых, поэтому многие компании устраивают развлекательные мероприятия. Соответствующие кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

На одном из таких событий выступили главные звезды российского шоу-бизнеса. На сцену вышли Григорий Лепс, Миа Бойка, Жасмин, Катя IOWA, Любовь Успенская и другие исполнители. Гости наслаждались музыкой, танцевали, подпевали любимым артистам и на время отвлеклись от важных вопросов, чтобы утром снова взяться за работу.

Любовь Успенская явилась на мероприятие несмотря на крайне плотный график и судебные разбирательства. На следующий день после шоу ее ждет заседание по иску Филиппа Киркорова. Как известно, между артистами возник конфликт из-за интервью, в котором королева русского шансона назвала коллегу женоненавистником. Тот оскорбился и потребовал компенсацию в десять миллионов рублей за ущерб его репутации. И еще публично выставил Успенскую попрошайкой, разводившей его на дорогие подарки.

Григорий Лепс не только спел для своих зрителей, но и поговорил о важном. Певец высказался о ключевом значении ПМЭФ для страны и собственных ожиданиях от события. Заявил, что по итогам ждет решения целого ряда государственных проблем и изменений в лучшую сторону. И высказал надежду, что благодаря форуму многие участники найдут партнеров и друзей.

Площадкой для ПМЭФ-2024, как и всегда, был выбран «Экспофорум». В масштабном мероприятии участвуют более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. Главная тема этого года — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». На полях форума обсуждаются, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик. 7 июня на пленарном заседании выступит президент РФ Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru писал о результатах первого дня ПМЭФ.