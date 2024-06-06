Ученые раскрыли тайну гибели всего живого на Земле

Фото: www.globallookpress.com / Photographer: Markus Gann.http:/

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Около 500 миллионов лет назад на планете не осталось ни одного организма. Что произошло на самом деле?

Команда исследователей выяснила, что процветанию жизни на планете помешала тектоника — массивные части литосферы медленно сталкивались, запустив серию губительных процессов.

Группа ученых из Университета штата Миннесота, США, а также других исследовательских учреждений назвали новую причину вымирания всего живого на Земле, произошедшее примерно 500 миллионов лет назад.

Процесс исчезновения жизни на планете был запущен вслед за резким увеличением количества видов организмов, так называемым кембрийским взрывом. Результаты работы экспертов, выступивших со своей версией древнего конца света, опубликованы в журнале Science Advances (SciAdv).

Исследователи заявили, что расцвет жизни был прерван крупным тектоническим явлением. Медленное столкновение частей литосферы привело к запуску необратимых и фатальных для живых организмов процессов. Речь идет о подъеме магмы на поверхность и выбросах внушительных масс углекислого газа. Следствием стало изменение климата.

Климатические факторы привели к исчезновению археоциатидов — группе, к которой относятся морские губки и рифы. Следом не осталось и представителей группы хиолитов (гиолитов) — морских беспозвоночных существ с небольшими коническими раковинами.

Изучив геологические данные, собранные в Антарктиде и на юге Австралии, американские ученые пришли к выводу, что на границе двух территорий суперконтинента Гондвана произошло нечто похожее — прежде чем вымерло все живое, столкнулись подземные плиты и образовались новые горы.

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