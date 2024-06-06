Путин призвал не мешать возможному мирному процессу по Украине

Фото, видео: Карпухин Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Чем скорее Запада перестанет поставлять Незалежной оружие, тем скорее закончатся боевые действия.

Президент России Владимир Путин призвал Запад не мешать возможному мирному процессу по Украине. Об этом глава государства заявил во время встречи с главами мировых информационных агентств на полях ПМЭФ (Петербургский международный экономический форум).

«Если вы хотите прекратить боевые действия на Украине, перестаньте поставлять оружие, и эти действия прекратятся в течение двух, максимум трех месяцев», — заявил Владимир Путин.

Он отметил, что достигнутые в 2022 году в Стамбуле договоренности устраивали Москву и Киев. Причем обе стороны уже поставили свои подписи. Однако еще на тот момент британский премьер Борис Джонсон сорвал переговоры России и Украины, призвав Незалежную победить РФ стратегически.

«У меня риторический вопрос: а зачем надо было мешать нам с Украиной подписать этот договор? Могу только предположить, что кому-то хотелось добиться тех целей, которые они ставили перед собой на российском направлении своей внешней политики, а именно — подвести дело к разрушению Россию, к тому, чтобы любой ценой добиться стратегического ее поражения и так далее, и так далее», — сказал лидер России.

В марте 2022 года между Киевом и Москвой состоялись мирные переговоры в Стамбуле. Стороны пришли к согласию и даже поставили свои подписи на документе. Однако позже Украина призналась, что под уговорами Бориса Джонсона они решили не реализовать условия договора. При этом сам британский министр отрицает свое вмешательство в дела Москвы и Киева. Но он признал, что действительно был озабочен потенциальными соглашениями между странами.

Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако лидер Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин заявил о прямом участии Запада в войне против РФ.