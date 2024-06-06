Владимир Путин приехал в Царское Село

Фото, видео: © РИА Новости / Анна Горбань; 5-tv.ru

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Главу государства ознакомят с выставкой «Поэт и царь». А с чем еще?

Владимир Путин посетил Царское село. В сопровождении губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и министра культуры Ольги Любимовой президент осмотрел воссозданные залы царскосельского лицея.

Главе государства рассказали много интересных подробностей о быте и учебе того времени. И особое внимание уделили, конечно, самому известному лицеисту — Александру Сергеевичу Пушкину.

Лицей был открыт в начале XIX века для обучения дворянских детей. И Пушкин стал одним из первых его воспитанников. Сегодня 225 лет со дня его рождения. Этому событию посвящена выставка «Поэт и царь», которую также осмотрел президент. На ней представлены личные вещи Пушкина и членов императорской семьи, прижизненные издания и портреты, архивные документы. Многое экспонируется впервые.