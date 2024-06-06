Путин: в США считают, что на их плече заснул боженька

Фото, видео: www.globallookpress.com / Panoramic; 5-tv.ru

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Президент напомнил, что современный мир быстро развивается, поэтому влияние Штатов может угаснуть.

Соединенные Штаты уверены, что могут всеми командовать. Этот образ сложился после распада Советского Союза. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств на рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

«Советский Союз рухнул, развалился или его развалили — неважно, важно, что он прекратил существование, — и осталась одна супердержава, которая посчитала, что все, на ее плече боженька заснул и теперь можно всеми командовать», — сказал Путин.

Глава России отметил, что современный мир быстро меняется. Например, достаточно взглянуть на то, как прогрессируют страны Азии.

«Но мир сложный, многообразный, он быстро развивается, появляются новые центры силы», — отметил Путин.

ПМЭФ-2024

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира.

В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин заявил о прямом участии Запада в войне против России.