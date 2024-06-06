«Ей очень плохо»: Лерчек рассказала о состоянии Блиновской

Фото, видео: Шарифулин Валерий / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Блогер посоветовала взглянуть на ситуацию под другим углом.

Блогер Лерчек приехала выступать на ПМЭФ (Петербургский международный экономический форум) в качестве спикера. Там инфлюенсер рассказала о самочувствии своей коллеги — «королевы марафонов» Елены Блиновской, против которой выдвинуты обвинения в неуплате налогов и отмывании денежных средств.

«Ее состояние эмоциональное не очень хорошее, потому что ей очень плохо без детей. Очень плохо. Действительно! Я думаю, здесь нужно говорить и рассуждать не с точки зрения человека, который торговал курсами и не платил налоги, и теперь такая плохая сидит, а с точки зрения матерей», — сказала блогер корреспонденту 5-tv.ru.

Она отметила, что матерям очень сложно не участвовать в жизни собственных детей. Поэтому Лерчек искренне сопереживает Блиновской.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд закрыл дело Чекалина о разделе совместно нажитого имущества с Лерчек.