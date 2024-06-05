Кое-что мешает. Путин назвал главную проблему лидеров ЕС
Путин: с лидерами ЕС можно решить вопросы, если бы они были уверенными
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Ardan Fuessmann
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Россия открыта к решению сложных ситуаций с Европой, однако там не все готовы к откровенному диалогу.
Решить вопросы с европейскими лидерами мешает их неуверенность и недостаток мужественности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Можно (решения вопросов. — Прим. ред.) и с лидерами (Европейского союза. — Прим. ред.) найти, если бы они чувствовали себя более уверенно», — ответил Путин на соответствующий вопрос.
По словам президента, главная проблема в том, что представители ЕС недостаточно мужественны для того, чтобы защитить национальные интересы. Если бы они были смелее, то ситуация сложилась бы совершенно иначе. Россия всегда готова к переговорам и решению сложных ситуаций.
В рамках ПМЭФ-2024 президент России отвечает главам мировых информационных агентств на интересующие их вопросы.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Путин заявил, что Россия имела право признать независимость ДНР и ЛНР.