Умерла режиссер Маргарита Касымова

Фото: Жуков Сергей / ТАСС

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Последние годы жизни кинодеятель провела в Минске.

В Белоруссии умерла актриса, сценарист и первая женщина-режиссер в Средней Азии Маргарита Касымова. Об этом рассказал искусствовед, член Союза писателей Таджикистана Тилло Неккадам в личном блоге.

Касымова ушла из жизни в 86 лет в Минске. Причина смерти режиссера не уточняется.

Она родилась в апреле 1938 года в Душанбе. Дебютировала в кинорежиссуре в 1967 году, сняв фильм «Лето 1943 года». Ее кинокартина повествует о судьбе подростка, отец которого ушел на фронт. Данный фильм был высоко отмечен критиками и зрителями.

Всего за время карьеры она сняла и приняла участие в съемках порядка 20 фильмов. Среди них — «А счастье рядом», «Сегодня и всегда», «Маленький боец».

В Минск Касымова переехала в 1990-х, сразу же устроилась работать редактором на киностудию «Беларусьфильм».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актер Терренс Бисор, известный по ролям в популярных сериалах «Доктор Хаус» и «Офис», скончался на 90-м году жизни.