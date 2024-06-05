Фото: Коновалов Алексей / ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Запад по сей день предпочитает закрывать глаза на этот факт.

В Донбассе в течение восьми лет проливалась кровь, «а не водичка». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мне когда-то бывшая канцлер (ФРГ Ангела Меркель. — Прим. ред.) сказала, что вот „в Косове мы, НАТО, действовали без Совета безопасности, но там же восемь лет проливалась кровь“. А здесь, когда восемь лет проливалась кровь в Донбассе? Это не кровь, а водичка что ли?» — сказал российский лидер.

Владимир Путин проводит встречу с руководителями различных международных информагентств в рамках ПМЭФ. Участниками беседы стали также представители недружественных стран.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин заявил, что Россия имела право признать независимость ДНР и ЛНР.