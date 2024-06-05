Фото, видео: Река Александр / ТАСС ; 5-tv.ru

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Президент в очередной раз напомнил причину начала спецоперации по защите Донбасса.

Президент РФ Владимир Путин, говоря о событиях на Украине, заявил, что Россия не нападала, а защищалась. Кроме того, она имела право оказать помощь республикам Донбасса, подвергавшихся многие годы гонениям со стороны киевского режима.

«Мы не напали, мы защищались, чтобы всем было понятно», — указал Путин на встрече с главными редакторами зарубежных информагентств.

Глава государства напомнил, что Россия после 2014 года предприняла все попытки, чтобы урегулировать конфликт на Украине мирным путем. Ведь он начался именно с государственного переворота в Незалежной. И никакой вины России в этом нет.

«Россия предприняла все усилия, чтобы найти форму урегулирования мирными средствами. В 2015 году подписали Минские соглашения, которые были конституированы решением Совбеза ООН. Это документ, который надо было исполнять», — напомнил Путин.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.