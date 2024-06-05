Фото, видео: Шарифулин Валерий / ТАСС; 5-tv.ru

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Владимир Путин рассказал о взаимоотношениях двух стран.

В отношениях между Россией и Белоруссией есть сложные вопросы, однако в основе их решений лежат фундаментальные интересы двух народов. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Действительно, в разное время по-разному складывались наши отношения, но, поскольку в основе отношений лежат фундаментальные интересы обоих народов, российского и белорусского, то всегда, именно опираясь на это, удавалось найти решение даже самым сложным, казалось бы, таким вопросам, которым нет простых ответов», — заявил он.

Российский лидер также отметил, что на данный момент успешно ведется работа по созданию Союзного государства с Белоруссией. На каждом этапе оба государства учитывают национальные интересы друг друга в области политики, экономики, культуры и экологии. Помимо этого, внимание уделяется также настроению в обществе.

Путин также заявил, что его последняя поездка в столицу Белоруссии носила совсем не символический характер, так как решались важнейшие вопросы. В ходе переговоров удалось обсудить объем поставок нефтепродуктов и дальнейшее промышленное взаимодействие между двумя странами.

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