Путин: США интересует собственное величие, а не Украина
Фото, видео: www.globallookpress.com / Jürgen Schwenkenbecher; 5-tv.ru
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Российский лидер раскрыл настоящее отношение Вашингтона к Киеву.
Соединенные Штаты интересует собственное величие и лидерство, а не Украина. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главными редакторами зарубежных информагентств.
«Украина в Соединенных Штатах никого не интересует. Интересует величие Соединенных Штатов, которые борются не за Украину и за украинский народ, а за свое величие и за свое лидерство», — сказал президент России.
Вашингтон по мнению главы государства, не хочет допустить успеха Москвы, поскольку в этом случае будет нанесен ущерб лидерству Штатов. Путин указал, что в этом и заключается весь смысл того, что делают США.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что глава киевского режима Владимир Зеленский не смог настроить страны Азии на поддержку Украины.