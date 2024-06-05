Фото, видео: www.globallookpress.com / Jürgen Schwenkenbecher; 5-tv.ru

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Российский лидер раскрыл настоящее отношение Вашингтона к Киеву.

Соединенные Штаты интересует собственное величие и лидерство, а не Украина. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главными редакторами зарубежных информагентств.

«Украина в Соединенных Штатах никого не интересует. Интересует величие Соединенных Штатов, которые борются не за Украину и за украинский народ, а за свое величие и за свое лидерство», — сказал президент России.

Вашингтон по мнению главы государства, не хочет допустить успеха Москвы, поскольку в этом случае будет нанесен ущерб лидерству Штатов. Путин указал, что в этом и заключается весь смысл того, что делают США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что глава киевского режима Владимир Зеленский не смог настроить страны Азии на поддержку Украины.