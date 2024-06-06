«Хочу справедливости»: Киркоров о том, куда потратит отсуженные у Успенской деньги

Фото: Белкин Алексей / ТАСС

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Звездный конфликт возник после того, как певица оскорбила артиста. В ответ тот подал иск в суд о защите своей чести и достоинства.

Народный артист России Филипп Киркоров отдаст деньги, полученные при удовлетворении его иска к певице Любови Успенской, на благотворительность. Об этом артист сообщил после заседания.

Конфликт возник после того, как певица обвинила Киркорова в женоненавистничестве. Это глубоко возмутило короля эстрады.

Он отметил, что после того, как иск стали обсуждать в СМИ, Успенская даже не попыталась извиниться. Киркоров объяснил, что дело не в выплате, ведь он в деньгах не нуждается, а в справедливости, к которой он стремится.

«Вот это и есть то, ради чего и возник этот иск, а не ради денег, как некоторые говорят. Я всегда достаточно зарабатывал сам, я хочу именно справедливости. А та сумма, которую присудит суд, пойдет на благотворительные цели», — сказал артист.

Слушание иска состоится 6 июня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Киркорову снова разрешили приезжать в Молдавию.