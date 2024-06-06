Подольская поделилась радостным событием: «Парень, который изменил мой мир»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Наталья опубликовала трогательный пост в лично блоге. О чем идет речь?

Певица Наталья Подольская поделилась, что 5 июня ее семья отпраздновала сразу два счастливых события — годовщину свадьбы и день рождения старшего сына Артемия. Об этом звезда рассказала в своих социальных сетях.

В этот день 14 лет назад Наталья вышла замуж за музыканта Владимира Преснякова. Но, по словам певицы, большого праздника по этому поводу пара не устраивает. Супруги организовывают торжество исключительно в честь дня рождения наследника.

В личном блоге знаменитость написала трогательный пост, в котором выразила свою любовь к сыну.

«Парень, который изменил мой мир, — это ты, сынок. И это длится уже девять лет. Мой бунтарь с сумасшедшим чувством юмора… Ты научил, ну какое там, учишь каждый день быть мамой», — отметила она.

Известно, что Наталья на протяжении долгого времени не могла забеременеть и в связи с этим очень переживала. Певица посещала святые места и вымаливала малыша.

В 2015 году Подольской и Преснякову удалось зачать ребенка, и они восприняли это как настоящее чудо. А в 2020 году Наталья подарила супругу второго наследника.

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